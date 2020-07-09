"У меня такой информации нет. Я ее ни подтвердить, ни опровергнуть не могу", — заявил Чернышенко, комментируя информацию в СМИ о том, что Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение с девятью странами Европы и Китаем.

Он подчеркнул, что главный вопрос, который сейчас волнует всех и в первую очередь Роспотребнадзор, — это опасность второй волны коронавируса, которая наблюдается в некоторых государствах, в том числе граничащих с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что нет ясности в "способности правительств этих государств гарантировать безопасность наших граждан".

"Здесь-то мы понимаем, что может сделать наша система здравоохранения, она себя проявила в лучшем свете. И рисковать своими гражданами точно никто не собирается. Зачем столько усилий было потрачено, столько жизней спасено — для того, чтобы бездумные действия предпринять?" — отметил вице-премьер.

Он с пониманием отнесся к желанию россиян выехать за пределы страны, как и к желанию авиаотрасли возобновить такие полеты. "Но мы знаем, что для президента, для правительства безопасность наших граждан — это самый главный аспект. Поэтому все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", — отметил Чернышенко.

Он добавил, что благодаря четким критериям Роспотребнадзора и профильных министерств открываются те или иные возможности для граждан в зависимости от обстановки, однако за пределами России такой контроль, управляемость и открытость данных обеспечить будет очень сложно.

"Мы все, конечно, уповаем на создание вакцины, которая кардинально решила бы этот вопрос для наших граждан, но пока мы знаем, что она в стадии испытаний находится", — сказал Чернышенко.

В этой связи он призвал ориентироваться на внутренний туризм, у которого есть огромный потенциал. "Традиционные направления сейчас достаточно перегружены, но есть огромное количество направлений, в том числе и здесь, в Татарстане, которые с удовольствием готовы принять наших туристов. У нас гигантский потенциал с точки зрения его развития", — сказал Чернышенко.

В четверг стало известно, что Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.