В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, Рязань, ставшая столицей древних городов в 2018-2019 гг., не сможет принять зарубежных гостей. Форум состоится в онлайн-формате, а в центре внимания будут города и населенные пункты Рязанской области возрастом старше 500 лет.

"Рязанский край славится богатым историческим прошлым и уникальным культурным наследием, о чем призваны напомнить жителям региона мероприятия Форума. В рамках работы виртуальных площадок запланированы: научная конференция, пленарное заседание, круглые столы, арт-проекты и этноплощадка онлайн, а также видеопутешествие по древним городам и селам Рязанской области", — говорится в сообщении.