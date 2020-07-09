"Авиакомпания Air France заявила о постепенном перезапуске своей сети по действующим маршрутам, которые были приостановлены из-за ограничений на перелеты в связи с COVID-19. Теперь можно летать из Киева в Париж", — отмечается в сообщении аэропорта в четверг.

Сейчас запланировано два рейса Air France в неделю начиная с 14 июля и три рейса в неделю — с 24 августа 2020 года.

С 14 июля Air France будет летать из Парижа в Киев и обратно по вторникам и пятницам. С 24 августа — по вторникам, четвергам и субботам.