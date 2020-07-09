"В частности, в пятницу вновь откроются рязанские музеи. Станет возможным организация конференций и выставок при соблюдении ограничений по предельному количеству посетителей или участников из расчета площади — не менее 10 кв. метров на 1 человека. Аналогичная норма установлена и для библиотек", — отмечает пресс-служба.

Спортивные клубы, фитнес-центры смогут работать с загрузкой не более 50%. Это условие распространяется и на спортивные мероприятия. Детские развлекательные комплексы, площадки и центры, игровые комнаты в торговых центрах останутся закрытыми. Санатории, в том числе детские, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха должны будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и только после согласования с Роспотребнадзором.

В тоже время в регионе пока сохраняется режим повышенной готовности. На самоизоляции по-прежнему необходимо оставаться людям группы риска: это граждане категории 65+ и имеющие хронические заболевания. Для всех граждан продолжают действовать нормы социальной дистанции и обязательное соблюдение масочного режима.