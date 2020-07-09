"Субсидию из федерального бюджета на компенсацию затрат по профилактике COVID-19 смогут получить в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в области гостеприимства, санаторно-курортных услуг, отдыха и развлечений, общепита. Субсидия распространяется на субъекты МСП с основным ОКВЭД 55 (или 86.90.4), или предприятие с номерным фондом до 100 номеров, включенное в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии по состоянию на 10 июня 2020 года", — сказали в пресс-службе.

Размер субсидии составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года. Заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа 2020 года.

Как уточнили в Ростуризме, соответствующее постановление о выделении средств субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям утвердило правительство РФ. Всего на эти цели в бюджете предусмотрено 20 млрд рублей, часть из которых смогут получить субъекты туристической деятельности.