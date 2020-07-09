"Аэропорт Калининград (Храброво) возобновляет круглосуточный режим работы с 10 июля. Вся актуальная информация о времени вылета/прилета рейсов размещена на табло в здании аэровокзала и на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Получить информацию о рейсах также можно в справочной службе аэропорта", — говорится в пресс-релизе.

При этом в аэропорте продолжается проведение комплекса мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Проводится качественная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей, включая лифты, стойки регистрации, зоны досмотра, офисные помещения, трапы, пассажирские автобусы.

В зале прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят дистанционную термометрию всех прибывающих пассажиров с целью недопущения распространения COVID-19 на территории Калининградской области.

Как сообщалось, Храброво в связи с сокращением рейсов из-за коронавируса с 31 марта перешел на работу с 07:00 до 21:00 часов.