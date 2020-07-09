"Греческие органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку количество случаев COVID-19 в стране выросло, и большинство из них связаны с иностранными туристами, в первую очередь из Балканских стран", — пишет издание.

Так, первый случай коронавируса на острове Корфу был зарегистрирован у сербской туристки. На острове Эвбея COVID-19 подтвердили у мужа и жены, также прибывших из Сербии. Власти пытаются отследить их контакты, в том числе найти таксиста, который вез их до больницы.

В среду Национальная организация общественного здравоохранения Греции объявила о 33 новых случаях коронавируса, из них 21 был зарегистрирован у иностранных путешественников. Всего в стране зафиксировано свыше 3,6 тыс. случаев COVID-19.

"Несмотря на всплеск заболеваемости, власти страны ослабили некоторые ограничения. Так, посетители торговых центров больше не обязаны носить маски. А в ресторанах и барах отменили ограничение на шесть персон за одним столом", — отмечает газета.

В ответ на это министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас призвал губернаторов регионов чаще проводить инспекции ресторанов и кафе, поскольку появилась тенденция к переполненности.

"Стране нужен туризм экономически и психологически. Но мы не должны забывать, что число случаев COVID-19 растет в соседних странах и во всем мире. До последнего времени Греция была лучшим примером по сдерживанию коронавируса", — сказал он.