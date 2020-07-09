По версии следствия, в 2018 году министерство культуры Татарстана заключило с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга госконтракт на поставку реставрационного оборудования для музея-заповедника на сумму более 10,6 млн. рублей. Оборудование было доставлено в музей, однако поступили более дешевые варианты. В накладной же значились те, что были заказаны по госконтракту.

Также выяснилось, что, в нарушении госконтракта, после подписания накладной оборудование поставлялось частями без фактической приемки и проверки на соответствие техзаданию и заказ-спецификации.

"Таким образом, музею-заповеднику и государству причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей",- говорится в сообщении.

В отношении 41-летнего заместителя директора музея-заповедника "Остров-Град Свияжск"", а также 54-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Замдиректора музея-заповедника задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. О мерах в отношении предпринимателя в СКР не сообщили.

"Остров-град Свияжск" является одним из наиболее популярных туристических объектов Татарстана. Крепость была основана в 1551 году царем Иваном Грозным как форпост русских войск для взятия Казани. На острове сохранились 18 памятников исторического наследия федерального и республиканского значения. В их числе — Успенский собор, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков и является памятником в стиле псковско-новгородских храмов. Фрески внутри собора занимают общую площадь 1080 кв. м. Это один из двух храмов России, где сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана Грозного.