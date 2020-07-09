"Тем, кто хочет приехать в Петербург именно как на курорт — на Балтийское море, на Финский залив, — советую поторопиться, потому что почти все пригородные отели Петербурга уже продали всё до конца августа", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

При этом, по его словам, цены в отелях Петербурга и Ленинградской области на фоне пандемии не выросли и даже снизились из-за того, что не все услуги можно включить в пакет — например, обслуживание в ресторанах.

В свою очередь председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил, что Петербург и регионы Северо-Запада очень привлекательны для санаторно-курортного отдыха.

"В Курортном районе и других районах Санкт-Петербурга находятся более 40 санаториев, оздоровительных учреждений, где после вируса и не только можно поправить свое здоровье. Это 15 тыс. мест размещения, плюс пансионаты, гостиницы, базы и дома отдыха. Это самый большой курортный комплекс на этих широтах в мире", — подчеркнул он.