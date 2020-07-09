"Программа учитывает ситуацию в туристической отрасли, вызванную пандемией COVID-19, и возросший интерес к бизнес-обучению. С начала пандемии пользователи активно изучали новый антикризисный контент, который регулярно появлялся в проекте "Бизнес класс". Количество зарегистрированных участников только с конца марта 2020 по сегодняшний день увеличилось практически на 60 тыс. человек и сейчас превышает 750 тыс. пользователей", — говорится в сообщении.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в России более 2,5 млн человек работает в туристической сфере и туризм напрямую влияет на рост реальных доходов граждан в большинстве регионов страны.

"Развитие туризма и открытие в России новых, ориентированных на туризм, бизнесов помогает миллионам людей, которые заняты в индустрии гостеприимства. Сейчас особенно важно помогать предпринимателям малого и среднего бизнеса – они составляют существенную часть туристической отрасли. В сложившейся ситуации важен открытый диалог профессионалов, обмен опытом, который поможет эффективно выстроить внутренние и внешние бизнес-процессы. Вместе с коллегами из Google и "Сбербанка", с экспертами индустрии мы создали обучающий курс и наполнили его максимально полезной и актуальной информацией", — сказала Догузова.

Глава Google Россия Юлия Соловьева отметила, что новый курс поможет предпринимателям, которые развивают туристический потенциал России, создать эффективную бизнес-модель и "превратить любовь к индустрии гостеприимства и путешествиям в дело своей жизни даже в такое непростое время".

"Мы видим по аналитике Google Трендов, что интерес пользователей к путешествиям, упавший примерно в пять раз весной этого года, сейчас вновь демонстрирует стабильный рост, что дает надежды на скорое восстановление туристической индустрии и – как следствие – экономики в целом", — сказала она.

В сообщении отмечается, что курс "Туризм: как начать свой бизнес и выплыть во время шторма" состоит из пяти модулей. В каждом из них разбирается один актуальный для бизнеса блок: запуск бизнеса и позиционирование, привлечение ЦА, налоги и учет, управление командой и антикризисное управление. Академические обучающие курсы чередуются с короткими документальными видео про российский туристический бизнес. Герои этих видео рассказывают, как им удалось создать свое дело, собрать команду энтузиастов, отстроиться от конкурентов — и получить бизнес-результаты в виде довольных клиентов.