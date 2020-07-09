"С 10 июля после трехмесячного перерыва курорт "Эльбрус" возобновляет свою работу. Высочайшая гора Европы станет доступна для восхождений и отдыха, будет разрешена работа канатных дорог, ряда гостиниц, ресторанов и кафе", — говорится в сообщении, размещенном на странице полпредства в Instagram.

Из-за пандемии коронавируса работа туристических объектов Приэльбрусья была приостановлено с 28 марта, но все они находились в высокой степени готовности к приему туристов. В частности, канатные дороги проходили регулярное техобслуживание.

"Несмотря на ослабление ограничительных мер, руководство курорта обратилось к отдыхающим с призывом сохранять дистанцию в общественных местах и не посещать их при наличии симптомов острых респираторных заболеваний", — отмечает полпредство.

На курорте "Эльбрус" обустроены 15,4 км горнолыжных трасс и семь подъемников. В 2015 году здесь была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3847 м).