"Если ситуация с вирусом в мире пойдет по негативному сценарию, то план действий у туротрасли есть. Мы готовы к работе по более четкому сопровождению наших гостей в случае ухудшения ситуации", — сказал Корнеев на пресс-конференции, посвященной старту программы "Петербургское гостеприимство/Безопасный туризм".

Он отметил, что в городе разработана "дорожная карта" по восстановлению туристской отрасли.

"Идеология "дорожной карты" – оперативный и последовательный, но все-таки осторожный рестарт туристской отрасли. Мы все очень хотим, чтобы ограничения были сняты, но одна из наших задач – сделать это так, чтобы ситуация была стабильной. Если вдруг нам опять придется входить в ограничения из-за вируса, это может стать фатальным для индустрии гостеприимства, и это касается не только нас, ситуация такая во всех странах", — подчеркнул Корнеев.

Он добавил, что в Петербурге уже утверждены все стандарты безопасности для туристской индустрии: для санаторно-курортных учреждений, для гостиниц, туроператоров, турагентов, экскурсионных бюро, включая экскурсионное обслуживание. Рекомендации корректируются в оперативном режиме.

Петербург стал первым из российских городов, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма – Safe Travels ("Безопасное путешествие"). В рамках этой инициативы в Петербурге появится единый для отрасли гостеприимства знак безопасного и комфортного отдыха – Safe Travels SPB. Эта эмблема означает, что объект туриндустрии следует всем санитарным нормам.

В Петербурге постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 5 июня в городе открылись для посещения храмы, с 28 июня разрешено посещать парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С 29 июня заработали летние террасы ресторанов и кафе, с 6 июля начали открываться музеи и выставочные залы, а также бассейны и фитнес-залы. К 3 июля открылись парковые пространства четырех музеев-заповедников – Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины.

По словам Корнеева, официальный городской туристский портал Visit-Petersburg станет "единым окном" для информирования туристов о действующих в городе мерах безопасности на фоне постепенного снятия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. На портале также можно увидеть участников программы Safe Travels SPB.