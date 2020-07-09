"Я оцениваю положительное решение московских властей, надо с чего-то начинать. Я думаю, что ни один московский театр 1 августа не откроется, скорее всего, это будет репетиционный процесс. Я не знаю, конечно, может быть у кого-то в августе есть спектакли, но у нас на это время запланированы репетиции", — сообщила "Интерфаксу" директор Театра наций Мария Ревякина в четверг.

Говоря про заполняемость зала на 50% Ревякина сообщила, что театрам такая рассадка не выгодна и выразила надежду, что в сентябре возможное число зрителей в зале будет увеличено.

"Финансово рассадка (50% заполняемости зала) не выгодна. Финансово не выгодно, и для актёров это сложно, потому что зал неполный, но нам нужно с чего-то начинать и, собственно, мы готовы", — добавила она.

В свою очередь директор театра Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с "Интерфаксом" также сообщил, что театр не будет открываться раньше запланированной даты.

"У театра подготовлен репертуар на сентябрь, поэтому не вижу смысла (открыть театр раньше). Для успешного открытия, даже чтобы было продано 50% билетов, нужно начинать заранее рекламную кампанию. Я не уверен, что после всей этой пандемии люди первое что сделают — ринуться в театр, поэтому мы будем открываться как наметились", — сказал Крок, отметив, что решение столичных властей "очень положительный факт".

Он также выразил надежду на то, что "если в августе можем работать с 50% загрузкой зала, надеемся, что в сентябре эти ограничительные меры будут ещё сняты. У нас есть понимание, что в сентябре мы точно начинаем работать, поэтому есть время на подготовку, есть время на то чтобы просчитать все планы и спланировать графики. И начать работать в сентябре", — добавил Крок.

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова в разговоре с "Интерфаксом" сообщила, что театр не будет открыться в августе, а посвятит этот месяц репетициям и восстановлению спектаклей. При этом, менять "канву" спектакля, как это делают европейские театры, сокращая постановки до 1,5 часов, театр не намерен, такое решение принял художественный руководитель театра Юрий Соломин.

Говоря о заполнении зала на 50% от количества мест, она отметила, что "на самом деле это очень грустно". Она поддержала коллег и выразила мнение, что театр может принимать и 100% зрителей, зал к этому готов.

"Мы очень хотим, чтобы увеличилось количество мест. Мы конечно благодарны министерству культуры, они нам помогают, но это все равно не те деньги, которые мы сами зарабатываем. Мы урезали все программы, мы фактически все деньги тратим на зарплату и на необходимое обслуживание, без которых театр жить не может, и поэтому нам хотелось бы открыться", — сказала Михайлова.

При этом, говоря об ограничениях при рассадке, она отметила, что "я не очень понимаю, как нам с этими 50% народ рассаживать". "Вы пришли в театр с кем-то и мы должны вас рассадить. Как? Это будут дополнительные скандалы", — подчеркнула она.

Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин в разговоре с агентством выразил недоумение такому решение властей о заполнении залов.

"Может быть просто можно было зрителям надеть маски и был бы полный зал. Просто 50% зрителей в зале...Посмотрим, подумаем. Меня смущает, что очень большой диапазон разброса этих ограничений. В городском транспорте люди же не ездят по 50% заполняемости вагонов. Да и масочный режим по сути не соблюдается. Я тоже за всеобщее здоровье и за то, чтобы освободиться то этого вируса, но как-то я не очень вижу в этом последовательность", — отметил Райкин.

Он также сообщил, что театр откроется для зрителей не раньше середины сентября. Сейчас в театре проходят репетиции и подготовка к новому сезону, а с конца июля артисты уйдут в отпуск.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что театры смогут вернуться к работе со зрителями с 1 августа. При этом заполняемость зала не должна превышать 50% от количества мест.