"Дефицит качественного номерного фонда – одно из основных препятствий для развития организованного туризма в регионах России. Сейчас совместно с акционером ("Интурист" в конце 2019 года приобрел акционер турецкого холдинга Anex Tour Нешет Кочкар) мы рассматриваем возможность инвестиций в развитие туристической инфраструктуры в регионах РФ, привлекательных для российских и иностранных туристов", — сказал он.

По словам Тополкараева, речь идет о популярном у туристов черноморском побережье, а также о Республике Бурятия (озеро Байкал) и Мурманской области. Проработку вопроса о возведении объектов отельной инфраструктуры в этих регионах уже предварительно одобрил акционер. Также в "Интуристе" рассматривают вариант привлечения капитала в рамках своего выхода на IPO.

Тополкараев уточнил, что на Байкале рассматривается возможность строительства отелей с привлечением иностранного капитала в особой экономической зоне "Байкальская гавань". Туда уже подведена вся обеспечивающая инфраструктура, в ближайшее время при поддержке правительства региона и Ростуризма ее будут развивать и застраивать.

В Мурманской области, по его словам, потенциально могут быть рассмотрены возможности инвестиций в строительство отеля в территории опережающего социально-экономического развития (ТОЭР) в городе Кировск или в других зонах.

"Во всех случаях речь идет о строительстве современных отелей уровня 4-5* с достаточной вместимостью и возможностью запуска дополнительной инфраструктуры – водно-оздоровительных центров, SPA, спортзалов, ресторанов", — сказал Тополкараев.

Он отметил, что новые гостиничные комплексы на Байкале и в Мурманской области будут принимать как российских, так и иностранных туристов. Благодаря внутреннему потоку можно будет обеспечить круглогодичное функционирование новых отелей.

"Объект в Мурманской области сможет принимать как россиян, так и путешественников из стран Скандинавии и Северной Европы, а также группы из Китая, где популярны туры "за северным сиянием". Объект на Байкале будет пользоваться спросом у российских, китайских и японских туристов", — считает Тополкараев.

По его мнению, загрузка новых отелей будет высокой в условиях дефицита качественных объектов размещения в РФ. В первую очередь туда поедут россияне из соседних регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, откуда "Интурист" предлагает пакетные туры.

"Реализация проектов может начаться только после окончания пандемии и связанных с ней ограничений в России и на основных въездных рынках РФ. Это позволит строить долгосрочные планы по строительству и последующей загрузке объектов", — заключил Тополкараев.