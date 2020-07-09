"У нас есть хорошие новости по международному туризму с точки зрения законодательства. 23 июня в Госдуме РФ был в первом чтении принят закон об электронной визе. Мы этот закон долго ждали, мы лоббировали этот закон, мы выступали за принятие этого закона", — сказал Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

"Он даст возможность гражданам из 53 стран, когда границы будут открыты, беспрепятственно приезжать на территорию России, оформляя визу в электронном виде. Для нас, нашего российского турбизнеса это очень хороший подарок", — подчеркнул президент РСТ.

По его словам, электронная виза оформляется быстро — в течение четырех дней. Действовать она будет в течение 60 суток с момента получения, на территории России с ней можно будет находиться в течение 16 дней.

Игнатьев добавил, что возможность оформить электронную визу в случае принятия закона у жителей других стран появится с 1 января 2021 года.

"Но мы уже сейчас просим, если закон будет в ближайшее время принят и подписан президентом, дать нам быстрее нормативные акты по этому закону, потому что тогда туристический бизнес сможет подготовиться к сезону, и уже с января полноценно начать работать с иностранными туристами, которые готовы будут прилететь в Россию по этой электронной визе", — резюмировал эксперт.