Начало реализации проекта стоимостью более 2 млрд руб. запланировано на 2021 год, создать кластер планируется за три года, говорится в пресс-релизе со ссылкой на слова директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.

Инициатором проекта и якорным инвестором выступает Объединенная металлургическая компания (АО "ВМЗ" входит в АО "ОМК" — ИФ).

"Индустриально-туристский парк "Баташев" (по фамилии промышленников-основателей первых железоделательных заводов — ИФ) позволит максимально раскрыть уникальность этой территории и увеличить туристско-экскурсионный поток почти в три раза", — заявил Яковлев.

"Выкса — город с 260-летней историей, старейший металлургический центр России. Чтобы увидеть, как плавят сталь, вам не обязательно ехать на Урал. Мы выступили с инициативой строительства парка "Баташев", потому что хотим, чтобы город, треть жителей которого — это профессионалы-металлурги высокого уровня, получил еще один импульс развития. Уверены, что реализация проекта при поддержке правительства Нижегородской области позволит Выксе стать крупным центром событийного и промышленного туризма не только в регионе, но и в России", — приводит пресс-служба слова председателя правления ОМК Натальи Ереминой.

Индустриально-туристский парк будет располагаться в центральной части моногорода Выкса, рядом с исторической застройкой и дамбой Верхнего пруда — уникальным гидротехническим сооружением ХVIII века.

Проект предполагает создание современного музейного комплекса, парка больших экспонатов промышленного наследия, детского образовательного центра "Кванториум", общественных ремесленных мастерских, строительство гостиницы. В его состав войдут также два объекта культурного наследия федерального значения: инженерные сооружения по проекту русского инженера Владимира Шухова — водонапорная башня и своды листопрокатного цеха.

Ранее сообщалось, что в 2018 году АО "Выксунский металлургический завод" закрыло сталеплавильный цех (один из последних в РФ мартен). 23 марта сталевар забросил часы в последнюю плавку, как символ завершения работы.

"Останавливаем мартен по ряду причин, в том числе связанных с экологией. Меньше всего это касается вопросов качества и еще меньше вопросов экономики. Подходит к концу эпоха мартеновского производства, и это связано в том числе с тем, как меняются требования экологического характера и как развиваются новые технологии. Приходит другая технологическая эпоха", — поясняла решение о закрытии пресс-служба ОМК.