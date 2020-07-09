Документ (N875579-7) был внесен в Госдуму правительством в декабре 2019 года.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в РФ действует пилотный проект по применению так называемой системы tax free, то есть граждане иностранных государств, не входящих в ЕврАзЭС, могут компенсировать НДС на совершаемые ими покупки в тех магазинах, которые участвуют в этой системе, при условии подтверждения вывоза ими товаров за пределы РФ. Для получения tax free нужно приобрести товары (за исключением подакцизных) в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Принятый Госдумой закон полностью переводит систему для подтверждения права на возврат налога в электронную форму: магазин будет выдавать покупателю чек, одновременно в электронной форме сообщать всю информацию в налоговый или таможенный орган, после этого автоматически будет происходить возмещение.