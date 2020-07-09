"На сегодняшний день средний показатель загрузки – 35%, но и бронирование началось только в июне. Кроме того, от отеля к отелю ситуация с загрузкой разная. У некоторых есть свое комьюнити, которое быстро среагировало на информацию о старте работы и там загрузка уже до 55%", — рассказал Колобов.

Он подчеркнул, что сейчас наблюдается ежедневный тренд по росту числа бронирований.

"Каждый день идет очень высоко вверх по бронированиям и есть ощущение, что в конце июля мы получим 60-65%. И в августе уже сейчас видно, что брони больше, и мы надеемся прийти к 70-80%, что практически рядом с обычным летним сезоном", — сообщил исполнительный директор курорта.

По его прогнозу, по сравнению с прошлым годом загрузка курорта по итогам июля снизится на 20-30%, в августе – от 0 до 10%.