"Существует широкий консенсус в общественном мнении относительно восстановления (собора — ИФ) идентично (тому, что было до пожара — ИФ)", — сказала Башло в четверг в эфире радиостанции France Inter.

"Всегда сложно говорить об абсолютной "идентичности", но нам нужен шпиль в духе того, который был", — добавила она.

После пожара в Нотр-Даме в марте 2019 года, который, в частности, уничтожил шпиль, возник вопрос о том, как именно должна проводиться его реконструкция.

Ожидается, что позже в четверг соберется специальная комиссия, которая рассмотрит план реконструкции этого сооружения.