Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля, документ имеется в распоряжении "Интерфакса", подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно документу, Роспотребнадзор сначала должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с МИД России и Росавиацией. Затем всем заинтересованным ведомствам и "Аэрофлоту" нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения — это Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД. Первичный перечень стран, которые отвечают критериям, должны подготовить в Роспотребнадзоре, Росавиации и МИД и представить согласованные предложения в правительство РФ. Также Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока.

Срок по этим поручениям уже вышел — в документе стоит дата 8 июля.

Кроме того, в протоколе отмечается, что оперативный штаб согласился с предложением Роспотребнадзора по санитарно-карантинным мерам для россиян, прилетающих в РФ "вывозными рейсами" — это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на новую коронавирусную инфекцию в зависимости от эпидемической обстановки в стране отправления.

В Минтрансе и Росавиации воздержались от комментариев. Получить оперативный комментарий Роспотребнадзора относительно списка стран для первого этапа открытия авиасообщения "Интерфаксу" не удалось.