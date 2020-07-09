"Потери туристической отрасли за последние полгода, по данным Ростуризма, составили 1,5 трлн рублей. И отрасль будет восстанавливаться не менее 1,5 года до тех объемов, которые у нас были до кризиса", — сказал Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

По его словам, на данный момент ситуация начала меняться в сторону улучшения.

Игнатьев отметил, что в туристической отрасли РФ работают порядка 2,5 млн человек, со смежными отраслями — 5-6 млн человек.

"Мы надеемся, что туризм и в этом году тоже сможет стать одним из драйвером российской экономики, как он, в принципе, и должен быть. Мы рады тому, что он уже начинает работать в регионах. По нашей статистике, 80% российских граждан ездят отдыхать летом к морю, поэтому в первую очередь в России открылись Крым и Сочи", — подчеркнул Игнатьев.

По его словам, в связи с мерами безопасности на фоне коронавируса проживание в Крыму подорожало на 5-6%. "При этом снизились цены на перелет, поэтому, в целом, турпродукт для туристов не увеличился (в цене — ИФ) относительно прошлого года", — отметил эксперт. В некоторых случаях цены на отдых в Крыму даже снизились за счет того, что стоимость перелета стала ниже приблизительно на 25%, сказал Игнатьев.

Также он сообщил, что по ожиданиям туристической отрасли в августе будут открыты международные полеты. "27 июля, по нашим данным, уже терминал D Шереметьево будет подготавливаться к перелетам", — подчеркнул президент РСТ.

По его словам, вероятнее всего, первыми будут возобновлены полеты в страны СНГ.