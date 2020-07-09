"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1778 (27,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 707 301 случай коронавирусной инфекции, 10 843 умерших и 481 316 выписанных (8 805 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 215 142.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 568 новых случаев COVID-19 за сутки, 32 смерти и 1173 выздоровевших.

Роспотребнадзор сообщает, что по состоянию на четверг в России выполнено 22 млн тестов на коронавирус, из них за последние сутки 288 тыс. Под медицинским наблюдением находятся 276 213 человек.