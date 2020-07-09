В пресс-службе ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) "Интерфаксу" сообщили, что предварительные сроки передачи теплохода проекта PV300 — август текущего года. Сроки передачи теплохода "Мустай Карим" сдвинулись "в связи с введением режима повышенной готовности в регионе и возникшей эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в 2020 году".

"На текущий момент устраняются замечания заказчика. Совместно с ООО "Водоходъ" обсуждаются новые условия сдачи судна", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось в июне, "Водоходъ" рассчитывал получить лайнер в июле.

Круизный лайнер проекта PV300 "Мустай Карим" прошел ходовые испытания в акватории Горьковского водохранилища в середине ноября прошлого года. Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе судоверфи, судно после ходовых испытаний достраивается, работы ведутся в соответствии с графиком.

"Мустай Карим" строится с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта: изготовителем выступает "Красное Сормово", заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее — "Гознак-лизинг"), получателем — ООО "Водоходъ".

Судно спущено на воду 11 сентября 2019 года. Оно предназначено для речных перевозок пассажиров на дальних круизных линиях Москва-Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Для размещения пассажиров в количестве 329 человек предусматриваются 152 каюты "стандарт", 9 кают "люкс", 1 каюта "полулюкс" и 1 каюта для лиц с ограниченными возможностями. Все они расположены на трех ярусах надстройки (верхняя, шлюпочная и тентовая палубы).

Президент ОСК Алексей Рахманов ранее сообщал, что стоимость круизного теплохода составит чуть менее 4 млрд рублей.

Круизный лайнер "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.