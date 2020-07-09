Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что власти Ямала решили отменить в июле и августе выезды детских групп в летние лагеря, расположенные не в регионе. Отмены коснутся 1,1 тыс. человек. Так, этим летом ямальские дети не поедут в детские лагеря Тюмени, Московской области, Крыма и Анапы.

Как отмечается в сообщении, в конце июня министерство просвещения РФ объявило, что на начальном этапе старта работы детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей только из тех регионов, где расположены сами лагеря.

На Ямале в настоящее время рассматривается возможность организации выездов в более поздний период для детей, относящихся к особо нуждающимся и социально незащищенным категориям. Это будет возможно при условии снятия ограничительных мер и послаблениях на Ямале и в субъектах, где расположены сами лагеря.

Для организации досуга детей и подростков, которые остались в округе на лето, запущен единый окружной портал, где можно присоединиться к различным мастер-классам, экскурсиям, походам, дискотекам и викторинам онлайн и офлайн. Правда участие в офлайн мероприятиях будет возможно только после снятия ограничительных мер в регионе.