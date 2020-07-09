Как отмечается, в иске мужчина указал, что приобрел билеты по маршруту Иркутск-Пхукет-Иркутск на троих человек. Рейс должен был состояться в конце марта, но был отменен в связи с угрозой распространения коронавируса.

Перевозчик отказался возвращать его средства, однако выписал сертификат, дающий право на приобретение авиабилетов в будущем. Пассажир выдачи сертификата, как отмечается, "не просил".

"В данном случае отказ истца от международной перевозки является вынужденным, провозная плата подлежит возврату. По решению суда с АО "Авиакомпания Сибирь" в пользу пассажира взысканы оплаченная за приобретение авиабилетов сумма, штраф, общий размер составил 120 тыс. рублей", — отмечается в сообщении

Тем не менее, суд отказал пассажиру во взыскании неустойки, поскольку об отмене рейса по обстоятельствам, не зависящим от перевозчика, истец был уведомлен заблаговременно.