"С учетом складывающейся позитивной динамики, правительством КБР по согласованию Роспотребнадзором предлагается с 10 июля возобновить деятельность санаторно-курортных организаций. Также смогут начать работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, откроются плавательные бассейны, фитнес-центры, бани и сауны.

Кроме того, с 10 июля в КБР будет разрешено проводить торжественные церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек.

Также снимаются ограничения по посещению учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования.

При этом предлагается продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.