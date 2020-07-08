В среду авиакомпания уведомила 36 тыс. сотрудников, что они могут быть отправлены в отпуск без сохранения заработной платы с 1 октября текущего года.

United — первый из крупных американских авиаперевозчиков, сообщивший о возможных массовых сокращениях, несмотря на миллиарды долларов государственной помощи, которая позволит компаниям покрыть расходы на оплату труда до конца сентября, пишет The Wall Street Journal.

Топ-менеджер United, имя которого не называется, назвал масштабные сокращения "крайней мерой", отметив, что спрос на авиаперевозки восстанавливается очень медленно на фоне новых вспышек коронавируса в некоторых штатах США.

По его словам, авиакомпания по-прежнему ежедневно теряет порядка $40 млн. При этом она не сможет рассчитывать на помощь государства в покрытии расходов на оплату труда после 1 октября.

Зарубежные авиаперевозчики, включая партнера United по альянсу Deutsche Lufthansa AG, а также British Airways, ранее уже обнародовали планы крупных сокращений. Многие представители отрасли не рассчитывают на восстановление объемов авиаперевозок до уровней 2019 года в ближайшие 3-5 лет.

American Airlines Group Inc. предупредила, что число ее сотрудников примерно на 20 тыс. больше, чем ей требуется в условиях снизившегося спроса на авиаперевозки, и компания может отправить персонал в отпуск без оплаты труда.

United рассчитывает, что в лучшем случае до конца текущего года будет выполнять 40% от числа рейсов, действовавших до начала пандемии.

Акции United теряют 3,2% на торгах в среду. Их стоимость упала на 64% с начала 2020 года.