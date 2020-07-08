Как сообщила пресс-служба национального парка "Кенозерский", выставка оформляется в советском стиле. Предметы собирали почти год: семейными реликвиями делились жители со всего региона.

"Теперь в коллекции есть все, чтобы погрузить посетителей будущего музея в атмосферу второй половины прошлого века: от авиабилетов до фирменной одежды летчика, от конфетных оберток до мебели", — говорится в сообщении.

Гости музея смогут рассмотреть авиационное ретро-оборудование и архивные бортовые журналы, сфотографироваться с пилотом и отправить домой почтовую открытку с приветом из Лопшеньги. При этом сам аэропорт продолжит выполнять свою основную функцию: здесь будут ожидать рейсов пассажиры.

В настоящее время закончена дизайнерская работа над стендами, завершается реставрация экспонатов, на финальный этап вышел ремонт помещений, где разместится музей.

Создание экспозиции музея ведется на средства гранта "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" благотворительного фонда Владимира Потанина и гранта президента РФ на развитие гражданского общества.