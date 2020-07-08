"Решение об этом принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя", — отметил собеседник агентства.

По его словам, ранее туристическим организациям данные субсидии из регионального бюджета предоставлялись только в периоды "низкого" сезона — с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году было принято решение задействовать также период "высокого" сезона — с мая по август.

Всего с учётом принятых изменений финансирование этой меры поддержки в 2020 году составит 5,2 млн рублей.

"Для нас это важное направление — мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области", — процитировали в пресс-службе слова Рудени.

"На поддержку могут претендовать тверские компании — операторы и другие участники туристической деятельности. Развивая туризм, мы пропагандируем культуру нашего региона", — отметил губернатор.