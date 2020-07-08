"Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки, купаясь в обширном водоеме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде", — сказал Никитин в ходе туристического онлайн-форум: "Отдых в России-2020: вызовы и возможности" в среду.

Накануне генеральный директор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев на пресс-конференции сообщил, что в России открылись уже более 60 направлений внутреннего туризма и турпоток с каждым днем растет. "Российская газета" сообщила об официальном открытии первых 22 пляжей в Сочи — там выполнили все требования Роспотребнадзора, в том числе к социальной дистанции между лежаками и дезинфекции поверхностей. Неофициально отдыхающие и местные жители купаются на многих пляжах черноморского побережья Кубани и Крыма.

Вместе с тем, пляжный отдых официально открылся не везде. Так, московские пляжи, несмотря на жаркую погоду и теплую воду, в эксплуатацию в этом году еще не вводились из-за рисков распространения COVID-19, сообщалось 3 июля на сайте управления Роспотребнадзора по столице.