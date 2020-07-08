"Второй этап велодорожки должен быть построен в течение 2021-2023 годов. Трасса пройдет по землям приморских муниципалитетов через города Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск и Балтийск. Ее протяженность составит 68,4 км", — рассказали в пресс-службе.

Ответственным за реализацию этапа будет министерство туризма. Его представители считают, что в ходе открытого конкурса по выбору подрядчика строительства сумма контракта в 763 млн рублей может быть снижена, пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что строительство велодорожки "От косы до косы" началось осенью 2019 года. Первый этап трассы длиной 30 км пройдет от КПП в национальном парке "Куршская коса" до посёлка Приморье под Светлогорском. Объект должен быть сдан в июне 2021 года, стоимость его строительства составит 356 млн рублей.

Согласно проектным решениям, практически на всем своем протяжении велодорожка будет двухполосной, шириной 2,5 м. Также предусмотрены площадки для отдыха велосипедистов со всей необходимой инфраструктурой и элементами благоустройства.

Строительство велодорожки идет в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" по проекту "CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия". Финансирование данной программы осуществляется на паритетных началах РФ и Евросоюзом.

Калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute ("R 1") — маршрут от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга (Россия), EuroVelo-10 — кольцевой маршрут вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — маршрут от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).