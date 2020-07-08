"Ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на: (...) организации, осуществляющие деятельность гостиниц, (...) осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации", — говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

В региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточняют, что гостиницы и санаторно-курортные организации в Подмосковье возобновят работу с 1 августа.