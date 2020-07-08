С 4 июля возобновлены полеты в Анапу, Калининград, Симферополь и Сочи. Рейсы в Анапу и Калининград выполняются ежедневно, полеты в Симферополь и Сочи — дважды в день.

Как сообщалось, по итогам 2019 года "Уральские авиалинии" увеличили перевозки из "Жуковского", этот аэропорт стал третьим по объему перевозок, сменив петербургский "Пулково".

Так, доля перевезенных пассажиров из "Жуковского" увеличилась с 6,8% в 2018 году до 10,6% в 2019 году. Число пассажиров выросло в 1,7 раза, превысив 1 млн человек, количество рейсов — в 1,75 раза, до 6,578 тыс.

"Жуковский" открылся в 2016 году, имеет пассажирский и грузовой терминалы. В 2019 году аэропорт обслужил 1,4 млн пассажиров, примерно на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, "Уральские авиалинии" обеспечили более 70% пассажиропотока "Жуковского".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.