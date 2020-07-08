"Турист отправился из тайского Бангкока в Манилу 20 марта на рейсе авиакомпании AirAsia. Однако, когда он приземлился, оказалось, что Филиппины прекратили выдачу виз иностранцам из-за пандемии. Вернуть его обратно в Таиланд авиакомпания также отказалась", — сообщает телеканал.

Таким образом, с 20 марта Роман застрял в зоне вылета аэропорта Манилы. Он спал на полу и питался той едой, что давали сотрудники аэропорта.

"Я человек с ограниченными возможностями, мое здоровье ухудшается из-за недоедания, недостатка солнца и свежего воздуха", — писал мужчина на своих страницах в соцсетях.

Как отмечает Fox News, турист просил о помощи посольство Эстонии, но оно не смогло организовать репатриационный рейс. В МИД Эстонии заявили, что свою поездку Роман осуществил после распространения предупреждений об ограничениях из-за COVID-19 и объявления странами ЧС.

Кроме того, мужчина, вероятнее всего, путешествовал по "серому" паспорту, то есть он не гражданин Эстонии, а просто живет в ней.

Спустя 110 дней "заточения" Роману удалось покинуть аэропорт и улететь в Таллин. "Благодаря Божьей помощи и всем, кто меня поддержал в это нелегкое время, я сейчас лечу назад домой! Мой самолет приземлится в Таллине 8 июля в 13:20", — написал он в Facebook.

История с туристом напоминает популярный американский фильм "Терминал". Его главный герой в исполнении Тома Хэнкса также застрял в аэропорту, поскольку из-за государственного переворота в родной стране его паспорт утратил силу.