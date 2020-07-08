"Ситуация непростая пока и в соседних с нами государствах — и в странах СНГ, и в странах Европы. Они пока сами не определились до конца, кто будет открывать (границы — ИФ), когда, для каких стран. Это процесс, который не может быть ускорен чьей-то волей. Это вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня вирус принимает решения — открывать границы или нет", — сказала Матвиенко журналистам в среду

По ее словам, это не политический вопрос, а вопрос санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией коронавируса.

Она заметила, что далеко не везде ситуация развивается благополучно, а граница имеет две стороны.

"Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов и российских граждан. Некоторые страны открывают для российских граждан возможность приехать, но при этом вводят ограничение — две недели карантина. Согласитесь, кто поедет из наших граждан в отпуск, чтобы две недели пробыть в другой стране на карантине?" — сказала спикер Совета Федерации.

По ее словам, как только будут созданы благоприятные условия, граждане смогут выезжать в те страны, которые готовы принимать их и с которыми будут достигнуты договорённости.

"Как только будут позволять условия, безопасные для здоровья граждан, как только будут сняты жесткие ограничительные меры в других государствах, мы на двусторонней основе готовы к незамедлительному взаимодействию, конструктивному сотрудничеству и созданию условий для реализации права наших граждан выезда за рубеж при понимании необходимости сохранения здоровья наших граждан", — подчеркнула Матвиенко.