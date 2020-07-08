"Руководство фермерского хозяйства "Тараканово — волшебная страна" в городском округе Солнечногорск планирует совместить сельское хозяйство с развитием агротуризма (...) Основная идея проекта — создание агропредприятия с законченным циклом производства, переработки, хранения и продажи. Кроме того, в планах создание самого большого в мире тематического лабиринта из вечнозеленых растений", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что в данный момент на территории фермерского хозяйства находится лабиринт в виде периодической таблицы Д.И. Менделеева, высаженный в честь 150-летия ее создания. В 2020 году планируется высадить еще три лабиринта, посвященные математике, физики истории.

Лабиринт в виде таблицы Менделеева высажен на площади более 8 га.