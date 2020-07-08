Снижение пассажиропотока обусловлено эпидемией коронавируса. В конце марта из Перми были полностью прекращены международные рейсы, авиакомпании сократили программы полетов в регионы, отмечается в сообщении.

Между тем число обслуженных пассажиров в июне составило более 51 тыс. человек (рост в 4,5 раза по сравнению с маем). Рост интенсивности авиаперевозок отмечается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах страны.

Самые популярные направления в летнем расписании — южные регионы России. Лидером среди отдыхающих стал Сочи (более 5,5 тыс. пассажиров), на втором месте — Симферополь (около 2,5 тыс.), на третьем — Анапа (около 2 тыс.).

Из 11 традиционных ежедневных рейсов из Перми в Москву авиакомпаниями восстановлено 7 в день. В настоящее время улететь в столичные аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" можно рейсами трех авиакомпаний: "Аэрофлот", "S7 Airlines" и "Победа".

"Сегодня Международный аэропорт "Пермь" полностью готов к возобновлению пассажирского авиасообщения, соблюдая все рекомендации и обеспечивая авиационную безопасность", — отмечает пресс-служба.