"Мы учитываем параметры, определяющие, когда уместно и безопасно для американцев разрешат приезжать жителям других стран. Мы будем оценивать (ситуацию — ИФ) с каждой страной по отдельности и принимать решения, основываясь на науке, а не на политике", — сказал он в ответ на вопрос, когда американская администрация вновь разрешат жителям Бразилии приезжать в США.

Он заверил, что в создавшихся условиях США относятся к Бразилии точно так же, как к другим странам. Помпео добавил, что американские власти хотят как можно скорее восстановить международные пассажирские перевозки, в том числе и с такими странами региона, как Бразилия.

Бразилия — одна из самых пострадавших в мире стран от коронавируса. Сейчас она занимает вторую строчку после США по числу заразившихся за время пандемии: более чем у 1,6 млн человек выявлен коронавирус, свыше 66,8 тыс. инфицированных скончались.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару, отрицавший серьезность коронавируса, объявил, что сам заразился им.