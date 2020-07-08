«Только системное и грамотное развитие туризма может внести существенный вклад в экономику региона, повысить доступность и привлекательность озера для туристов и при этом сохранить экосистему Байкала. Сегодня одна из ключевых проблем – отсутствие качественных комплексных туристических продуктов в разных ценовых категориях. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии современной обеспечивающей и туристической инфраструктуры. Нам еще многое предстоит сделать вместе с регионами: мы будем развивать особые экономические зоны, перенастраивать инфраструктуру, и работать с инвесторами», — сказала она по итогам рабочей поездки в Иркутскую область совместно с временно исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Кобзевым.

В ходе поездки Зарина Догузова и Игорь Кобзев осмотрели туристко-рекреационный кластер «Ворота Байкала» в Байкальске, территорию глемпинга «Долина мечтателей» в Листвянке, «Байкальскую экологическую лабораторию развития человечества» в Большом Голоустном и архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».

«Одна из ключевых мер поддержки, которую мы планируем предложить инвесторам – субсидирование процентной ставки на строительство отелей. Отдельный трэк работы – это создание сети кемпингов и глэмпингов – современных модульных некапитальных строений, которые набирают в мире большую популярность. Мы готовы поддержать предпринимательские инициативы по созданию таких проектов», – отметила глава Ростуризма.

По данным властей региона, в 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 млн туристов, из них более 367 тыс. – иностранцы. Согласно Стратегии социально-экономического развития региона, к 2024 году туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область должен вырасти на 80% – до 3,1 млн человек.