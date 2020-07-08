Люди, прибывающие из этих двух стран, где в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом, должны будут в течение двух недель соблюдать карантинный режим.

Обязательный карантин для тех, кто приезжает в Шотландию из более чем 50 стран, будет отменен с пятницы. В этот список стран включено большинство европейских стран, а также Вьетнам, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Стерджен указала, что решение не включать Испанию и Сербия в этот список было "очень сложным". Однако она отметила, что нужно "защищать Шотландию настолько, насколько это возможно, от новых случаев вируса в ближайшие недели".

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 286 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.

В последние недели ситуация в Испании и Сербии с коронавирусом ухудшилась, наблюдается увеличения прироста новых случаев COVID-19.