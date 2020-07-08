"Новая экспозиция открыта в Рузском музее. (...) Среди предметов — 1 рубль "150 лет со дня рождения М.П. Мусоргского". Монета выпущена Госбанком СССР в честь 150-летия со дня рождения известного русского композитора, автора знаменитых опер "Сорочинская ярмарка", "Борис Годунов" и других", — рассказали в администрации.

Также на выставке представлена рублевая монета "Игры XXII Олимпиады Москва. 1980", посвященная Олимпийским играм в Москве и освоению космоса. На ней изображен московский монумент "Покорителям Космоса" на фоне космической станции. Банк СССР в 1979 году выпустил порядка 5 миллионов таких монет.

Экспозиция будет работать со вторника по воскресенье.