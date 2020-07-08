С четверг надевать маски нужно будет во всех общественных местах. Эта мера распространится как на местных жителей, так и туристов.

Маски и другие средства гигиены будут раздавать бесплатно прямо на улицах.

В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.

Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Испании в целом.

За время пандемии в Испании выявили в общей сложности около 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек скончалось.