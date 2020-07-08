"Во вторник была запущена кампания #RussiaTravel, цель которой – поддержать внутренний туризм и вдохновить пользователей сервиса на идеи для путешествия по России этим летом. Основные активности пройдут в официальных аккаунтах агентств по туризму сорока регионов, которые уже публикуют короткий контент по теме путешествий", — рассказали в Ростуризме.

Кампания продлится три недели. Пользователи TikTok смогут узнать больше о популярных направлениях для путешествий по России, таких, как Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Республика Бурятия, а также открыть для себя неожиданные направления, например, Кольский полуостров.

Пользователи сервиса также смогут пройти тест, который поможет определить идеальный тип отдыха на основе их предпочтений. Затем они получат индивидуальные рекомендации и советы, как организовать поездку.

Кроме того, будут запущены четыре тематических хэштег-челленджа, каждый из которых посвящен определенному формату отдыха. Пользователи смогут загрузить видео своих путешествий под тегами #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм. Авторы самых креативных роликов получат призы от TikTok и Russia Travel.

"Мы часто не знаем, где в России можно хорошо отдохнуть. Нам хочется рассказать, куда можно отправиться по России действительно доступно. К примеру, нам бы хотелось раскрыть потенциал коротких поездок на выходные, которые осуществить несложно и они могут оставить незабываемые впечатления. Рассчитываем вдохновить российских пользователей TikTok на исследование нашей страны и создание интересных роликов, которые наберут много просмотров", – сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Количество пользователей TikTok во всем мире превышает 1 млрд человек, из них активны ежедневно более 700 млн.