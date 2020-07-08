"Мы освобождаем пострадавшие отрасли, в первую очередь, курортную, от уплаты аренды за землю. Снизили объем налога на имущество. Предприятия санаторно-курортной отрасли, которые содержали сотрудников в апреле-мае и сохранили 90% штатной численности, получили компенсации по ОКВЭД в размере 12 130 рублей на одного сотрудника", — сказал он на онлайн-конференции в среду.

Аксенов добавил, что руководство Крыма постоянно находится в контакте с туроператорами, слышит их предложения, замечания и практически на все реагирует.

"Главное – что у них сейчас есть возможность работать в тех условиях, которые определены Роспотребнадзором. А дальше будем выравнивать ситуацию, никого без поддержки не оставим", — заключил он.