«Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре», — сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» в среду.

По её словам, в первую очередь возобновляться будут транспортировки по самым популярным туристическим направлениям. «Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то имеем в виду в основном, страны Средиземноморья, включая Турцию. То есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятёрку самых востребованных туристических направлений. Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть Арабские Эмираты, Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные. Пессимистичный прогноз — это декабрь», — добавила она.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.