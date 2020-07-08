"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Ранее московское управление МЧС предупредило жителей города о надвигающейся на столицу грозе, порывистом ветре и граде. "В период до 21:00 8 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Москвы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать машины под деревьями.