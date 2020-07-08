"Да, план повторного введения ограничения готов, но мы не будем вводить такие же меры, как в марте. В частности, потому, что введение абсолютных ограничений будет иметь ужасные последствия. У нас будут целенаправленные меры", — сказал премьер в эфире телеканал БФМ-ТВ.

Он добавил, что "хочет подготовить Францию к возможной второй волне, но при этом соблюдая необходимость сохранения экономической и социальной жизни".

Ранее в среду глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии коронавируса. Он отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости — носить маски.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончались, 77 тыс. выздоровели.