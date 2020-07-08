По ее данным, Минвостокразвития России по поручению заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подготовило предложения по развитию внутреннего туризма.

"Это, в том числе, введение социального налогового вычета для граждан РФ, которые совершают турпоездку в ДФО (возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в связи с ранее понесенными расходами на туристическую поездку)", — говорится в сообщении.

Минвостокразвития также предлагает запустить программы субсидированных авиаперевозок между регионами и внутри дальневосточных регионов.

Предложения направлены в Ростуризм и войдут в разрабатываемый этим ведомством нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".