"В связи с кратковременным ухудшением погоды (гроза), были отмечены небольшие задержки на прилет трех рейсов авиакомпаний "Победа", "Россия" и "Аэрофлот", — говорится в сообщении.

Эти же рейсы с незначительными задержками будут отправлены на вылет. Среднее время задержек не превысило часа.

"Один рейс авиакомпании "Ютэйр", ушедший на запасной в аэропорт Минеральных вод из-за непогоды, уже вылетел обратно и направляется в Сочи", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время все рейсы принимают и отправляют в соответствии с графиком.