"Дубай с 7 июля начал принимать иностранных туристов на условии предоставления ими справок об отсутствии COVID-19, которые можно было получить дома или непосредственно в аэропорту эмирата. Но в среду авиакомпания Emirates опубликовала список из 10 стран, граждане которых обязаны оформить справки до посадки в самолет", — пишет издание.

В список стран вошла Россия. Таким образом, россияне при путешествии в Дубай авиакомпанией Emirates, когда это станет возможно, будут обязаны предъявить справки государственного образца об отрицательном результате на коронавирус, выданные не позднее, чем за 96 часов до отбытия.

Остальные требования общие для путешественников из всех стран.

В 2019 году Дубай принял 16,7 млн иностранных туристов. Больше всего эмират принимает туристов из Индии, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства, Омана, Китая, России и США.